В прощальном матче Кэхилла Австралия разгромила Ливан

Сборнаякрупно переигралав товарищеском матче — 3:0.

Тим Кэхилл abc.net.au 1000 Фрибет для всех Забрать!

Этот поединок стал прощальным для Тима Кэхилла в составе национальной команды. 38-летний форвард вышел на замену на 82-й минуте.

Он выступал за Австралию в период с 2004 по 2018 года и провел 108 матчей, в которых забил рекордные 50 голов.