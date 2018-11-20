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    В прощальном матче Кэхилла Австралия разгромила Ливан

    Товарищеские матчи Сборная Австралии
    Сборная Австралии крупно переиграла Ливан в товарищеском матче — 3:0.

    Тим Кэхилл
    Тим Кэхилл
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    Этот поединок стал прощальным для Тима Кэхилла в составе национальной команды. 38-летний форвард вышел на замену на 82-й минуте.

    Он выступал за Австралию в период с 2004 по 2018 года и провел 108 матчей, в которых забил рекордные 50 голов.

    Товарищеский матч
    Австралия — Ливан — 3:0 (2:0)
    Голы: Бойл, 19 (1:0). Бойл, 41 (2:0). Леки, 68 (3:0)Австралия: Райан (Вукович, 46), Сэйнсбери (Юрман, 85), Бехич, Дегенек, Грант, Амини (Джегго, 74), Муй (Кэйхилл, 82), Бойл, Ирвайн, Юрич (Наббут, 69), Мабиль (Леки, 66)
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