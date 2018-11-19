Гризманн видит Зидана в роли главного тренера сборной Франции

Нападающийи сборнойзаявил, что считает бывшего главного тренераидеальным специалистом для действующих чемпионов мира.

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В настоящее время «синих» возглавляет Дидье Дешам, под руководством которого они выиграли титул на ЧМ-2018.

«Не знаю, как долго Дешам еще будет тренировать команду. Он может работать столько, сколько сам захочет, мы его очень уважаем. Его работа на чемпионате мира была просто великолепной.

Тем не менее, я считаю Зидана идеальной кандидатурой на пост главного тренера сборной Франции», — цитирует Гризманна ESPN.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. Под его руководством мадридский клуб выиграл чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов. 0