Грузия переиграла Казахстан, Андорра и Латвия сыграли вничью

В заключительном туре группового этапа Лиги наций сборнаяна своем поле одолела национальную командусо счетом 2:1 (0:0).

Грузия — Казахстан twitter.com/GeorgianFF 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе сборной Грузии по разу забили Георгий Беребашвили и Георгий Чакветадзе. У гостей гол престижа в активе Оралхана Омиртаева.

В другом матче этой группы сборные Андорры и Латвии поделили очки (0:0). При этом гости с 38-й минуты играли вдесятером. Красную карточку получил Валерий Шабала.

Грузия с 16-ю очками заняла первое место в турнирной таблице группы 1 Лиги D. Казахстан, набрав шесть очков, расположился на второй строчке. Латвия (4) — на 3-я, а замыкает таблицу сборная Андорры (4). 0