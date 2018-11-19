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    Грузия переиграла Казахстан, Андорра и Латвия сыграли вничью

    Лига наций
    В заключительном туре группового этапа Лиги наций сборная Грузии на своем поле одолела национальную команду Казахстана со счетом 2:1 (0:0).

    Грузия — Казахстан
    Грузия — Казахстан
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    В составе сборной Грузии по разу забили Георгий Беребашвили и Георгий Чакветадзе. У гостей гол престижа в активе Оралхана Омиртаева.

    В другом матче этой группы сборные Андорры и Латвии поделили очки (0:0). При этом гости с 38-й минуты играли вдесятером. Красную карточку получил Валерий Шабала.

    Грузия с 16-ю очками заняла первое место в турнирной таблице группы 1 Лиги D. Казахстан, набрав шесть очков, расположился на второй строчке. Латвия (4) — на 3-я, а замыкает таблицу сборная Андорры (4). 0

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