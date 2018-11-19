«Барселона» не продаст Дениса Суареса зимой

Полузащитникне покинет свою команду в зимнее трансферное окно, несмотря на отсутствие игровой практики, сообщает ESPN.

Денис Суарес AS 100% Высокие коэффициенты Играть!

По информации источника, хавбек интересен «Милану», «Челси» и «Арсеналу».

Минувшим летом также была информация о желании «Фенербахче» арендовать Суареса, однако трансфер так и не состоялся.

В нынешнем сезоне испанской Примеры хавбек не провел на поле ни одной минуты, попав в заявку «Барселоны» лишь на две встречи. В Кубке Испании Суарес принял участие в матче 1/16 финала с клубом «Культураль Леонеса», в котором не отметился результативными действиями.

Денис Суарес выступает за каталонский клуб с 2016-го, когда заключил контракт на четыре года. 0