«Барселона» может исключить Дембеле из первой команды

Нападающийрискует столкнуться с серьезным наказанием, если его поведение не изменится, утверждает издание Sport.es.

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По информации издания, руководство клуба поставило французскому футболисту ультиматум: если он не наладит дисциплину, то будет выведен из первой команды «сине-гранатовых».

Кроме того, «Барселона» готова рассмотреть возможность продажи Дембеле следующим летом. При этом клуб намерен выручить с трансфера минимум € 100 млн, чтобы покрыть большую часть расходов на переход игрока в 2017 году.

По слухам, в клубе недовольны поведением Дембеле, который регулярно опаздывает на тренировки и командные собрания. 0