Бекао планирует надолго остаться в ЦСКА

Защитник ЦСКА, права на которого принадлежат бразильскому клубу «Байя», выразил желание остаться в московской команде по окончании аренды.

«Чувствую себя, как дома! Счастлив, что ЦСКА отворил для меня двери. Меня отлично приняли, я сразу ощутил домашнее тепло. Также очень благодарен нашим болельщикам, они замечательно ко мне относятся, и команду здорово поддерживают.

Друзья, вы просто супер! Могу только заявить о своем желании — намереваюсь остаться здесь надолго! Хочу выступать за ЦСКА много лет.

Ожидания оправдались, в России очень интересный чемпионат. Его уровень действительно высок. Каждый матч — настоящее соревнование, битва за победу. Стиль игры практически у всех российских клубов очень жесткий, контактный.

Нужно быть сильным, чтобы добиваться результата. Если проявишь слабость, соперник тебя сомнет, растопчет», — цитирует Бекао Bobsoccer. 0