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    Бекао планирует надолго остаться в ЦСКА

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    Защитник ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильскому клубу «Байя», выразил желание остаться в московской команде по окончании аренды.

    Родриго Бекао
    Родриго Бекао
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    «Чувствую себя, как дома! Счастлив, что ЦСКА отворил для меня двери. Меня отлично приняли, я сразу ощутил домашнее тепло. Также очень благодарен нашим болельщикам, они замечательно ко мне относятся, и команду здорово поддерживают.

    Друзья, вы просто супер! Могу только заявить о своем желании — намереваюсь остаться здесь надолго! Хочу выступать за ЦСКА много лет.

    Ожидания оправдались, в России очень интересный чемпионат. Его уровень действительно высок. Каждый матч — настоящее соревнование, битва за победу. Стиль игры практически у всех российских клубов очень жесткий, контактный.

  • ЦСКА хочет выкупить Бекао
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    • Нужно быть сильным, чтобы добиваться результата. Если проявишь слабость, соперник тебя сомнет, растопчет», — цитирует Бекао Bobsoccer. 0

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