Зобнина ждет дополнительное медобследование

Полузащитникпройдет дополнительное медицинское обследование в понедельник, 19 ноября.

Об этом сообщает официальный сайт «Спартака».

Напомним, Зобнин досрочно вернулся в расположение клуба из сборной России.

Ранее полузащитник из-за микротравмы бедра пропустил матч «Спартака» против «Уфы» (0:2), а также не попал в заявку сборной России на поединок с Германией (0:3).

Также «Спартак» сообщил о том, что в общей группе не работают Илья Кутепов, который получил паузу для профилактики мышечного перенапряжения, набирающий форму Педро Роша и Роман Еременко, который восстанавливается после травмы тазобедренного сустава. 0