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    Зобнина ждет дополнительное медобследование

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    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин пройдет дополнительное медицинское обследование в понедельник, 19 ноября.

    Роман Зобнин
    Роман Зобнин
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    Об этом сообщает официальный сайт «Спартака».

    Напомним, Зобнин досрочно вернулся в расположение клуба из сборной России.

    Ранее полузащитник из-за микротравмы бедра пропустил матч «Спартака» против «Уфы» (0:2), а также не попал в заявку сборной России на поединок с Германией (0:3).

    Также «Спартак» сообщил о том, что в общей группе не работают Илья Кутепов, который получил паузу для профилактики мышечного перенапряжения, набирающий форму Педро Роша и Роман Еременко, который восстанавливается после травмы тазобедренного сустава. 0

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