Зобнина ждет дополнительное медобследование

Роман Зобнин
«Спартак»
Об этом сообщает официальный сайт «Спартака».
Напомним, Зобнин досрочно вернулся в расположение клуба из сборной России.
Ранее полузащитник из-за микротравмы бедра пропустил матч «Спартака» против «Уфы» (0:2), а также не попал в заявку сборной России на поединок с Германией (0:3).
Также «Спартак» сообщил о том, что в общей группе не работают Илья Кутепов, который получил паузу для профилактики мышечного перенапряжения, набирающий форму Педро Роша и Роман Еременко, который восстанавливается после травмы тазобедренного сустава. 0