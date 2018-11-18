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    Гендиректор «Краснодара» высказался о стоимости системы VAR

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    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал решение РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации со следующего сезона системы видеоарбитров (VAR) на Премьер-лигу и клубы.

    Владимир Хашиг
    Владимир Хашиг
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    «Наконец-то произошли сдвиги по внедрению системы VAR — то, о чем мы просили несколько лет. Надеемся, что мы не будем последней из ведущих лиг, которая это внедрит.

    По нашей информации, вся система будет стоить меньше одного миллиона долларов, примерно по 50-60 тысяч долларов на каждую команду, что вполне разумно для команд Премьер лиги.

    Тем более, если мы будем сравнивать с количеством результативных ошибок, которые допускают судьи. Это неправильно, когда усилия команды зависят от субъективного решения одного человека.

    Мы всячески приветствуем, что система VAR будет задействована в розыгрыше Кубка России и в стыковых матчах этого сезона. И благодарим РФС за те предпринимаемые усилия.

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    • Надеемся, что следующий сезон в Премьер-лиге стартует с полностью внедренной системой VAR», — приводит слова Хашига «Спорт-Экспресс». 0

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