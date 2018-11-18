Ханни ждет от себя лучших результатов

Полузащитник «Спартака»признался, что продолжает адаптироваться в московской команде.

«Адаптация в "Спартаке" проходит хорошо. Первый раз приехал в Россию и не знал, как все пройдет, поэтому переживал. Но в итоге меня хорошо приняли.

Правда, адаптация еще не закончена. Я все еще жду от себя лучших результатов, хочу показать все, на что способен, и приносить пользу "Спартаку".

Знаю немало слов на русском языке. Например, те, которые мы используем на поле во время игры. Конечно, я собираюсь изучать русский язык вместе с женой. Поэтому и отметил, что моя адаптация еще не завершена — ведь мы не знаем языка. Я уже попросил, чтобы мне подыскали преподавателя. Думаю, в скором времени мы приступим к занятиям.

К московским пробкам, конечно, не привык еще. В Бельгии их не было. Москва — очень большой город, и понятно, почему здесь возникают пробки. Но мы поняли, как все работает, и стараемся не выезжать в часы пик.

В Москве больше всего удивило, что здесь можно найти все что угодно и в любое время. Мы с женой жили в маленьком городке, где ничего нельзя найти, и переживали, что тут будет так же. Оказалось, здесь нет таких сложностей», — приводит слова Ханни пресс-служба «Спартака». 0