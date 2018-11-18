ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алина ЗагитоваГран-при в Москве: победа Загитовой, травмы Ханю и Тарасовой
  • 12:12
    • Гендиректор «Краснодара» высказался о стоимости системы VAR
  • 11:12
    • Болт хотел бы подписать контракт с футбольным клубом до конца ноября
  • 09:44
    • Защитник сборной Швеции получил травму перед матчем с Россией
  • 08:22
    • Паредес готов перейти в «Милан»
  • 08:10
    • «Голден Стэйт» без Карри проиграл «Далласу», «Орландо» победил «Лейкерс»
    Все новости спорта

    СМИ: «Наполи» отказался продавать защитника в «Манчестер Юнайтед»

    Наполи Футбол Италии Серия A Трансферы Манчестер Юнайтед Футбол Англии Англия. Премьер-лига Календарь Серии А
    «Наполи» отказался продавать защитника Калиду Кулибали в «Манчестер Юнайтед».

    Калиду Кулибали
    Калиду Кулибали
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Как сообщает Football Italia, английский клуб хотел подписать сенегальца в зимнее межсезонье и предложил «Наполи» 90 миллионов евро. Однако неаполитанцы отказались продавать своего ключевого защитника.

    Отметим, что контракт Кулибали с «Наполи», который был переподписан в сентябре, действителен до июня 2023 года.

    Ожидается, что «Наполи» не будет продавать 27-летнего защитника менее чем за 100 миллионов евро.

    Футболистом также интересуются «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Бавария». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Чемпион мира не сдержал оранжевое возрождение
  • 01:32
    •
  • Прогноз
  • Англия — Хорватия
  • 1.87
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Опять автобус?
  • Англия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Металлург» в матче против СКА сделает ставку на оборону
  • СКА — «Металлург». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Забьет ли Сан-Марино первый мяч в Лиге Наций в матче с белорусами?
  • Сан-Марино — Белоруссия. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Нидерланды нанесли первое поражение действующему чемпиону мира Футбол Чемпион мира не сдержал оранжевое возрождениеРеакция прессы на матч Нидерланды — Франция 01:320
  • 15:32
    • СМИ: «Наполи» отказался продавать защитника в «Манчестер Юнайтед»
  • 15:16
    • ФНЛ: «Томь» потеряла очки в Волгограде, ничья «Сибири» и «СКА-Хабаровск»
  • 14:58
    • «МЮ» определился с заменой для Де Хеа
    Лионель Месси Футбол 15 лет с момента дебюта. Фанаты должны ценить МессиАргентинец дебютировал за «Барселону» 16 ноября 2003 года Вчера в 15:150
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бельгия не отдаст свое первое место
  • 4.23
    •
  • 14:45
    • Зобнина ждет дополнительное медобследование
  • 13:31
    • «Ювентус» хочет заманить Рэмзи высокой зарплатой
  • 13:15
    • Агент: Манчини всегда нравилась игра Дриусси
    ЦСКА Хоккей КХЛ. «Ак Барс» одолел рижское «Динамо», ЦСКА победил «Нефтехимик»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 17 ноября Вчера в 20:290
  • 12:24
    • Ханни ждет от себя лучших результатов
  • 10:06
    • Кулижников выиграл этап Кубка мира в Обихиро на дистанции 1000 м
  • 09:55
    • Ожье в шестой раз стал чемпионом мира по классическому ралли
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие