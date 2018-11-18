СМИ: «Наполи» отказался продавать защитника в «Манчестер Юнайтед»

отказался продавать защитника

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Как сообщает Football Italia, английский клуб хотел подписать сенегальца в зимнее межсезонье и предложил «Наполи» 90 миллионов евро. Однако неаполитанцы отказались продавать своего ключевого защитника.

Отметим, что контракт Кулибали с «Наполи», который был переподписан в сентябре, действителен до июня 2023 года.

Ожидается, что «Наполи» не будет продавать 27-летнего защитника менее чем за 100 миллионов евро.

Футболистом также интересуются «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Бавария». 0