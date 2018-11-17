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    Рыболовлев не намерен продавать «Монако»

    Монако Лига 1 Футбол Франции Футбол России Календарь Лиги 1
    Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев не имеет планов по продаже «Монако».

    Дмитрий Рыболовлев
    Дмитрий Рыболовлев
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    Об этом сообщил представитель предпринимателя, задержанного в Монако 6 ноября.

    «Что касается ФК "Монако", Дмитрий Рыболовлев не имеет планов по продаже клуба и намерен продолжать поддерживать его развитие, как он всегда это делал, начиная с момента приобретения клуба в 2011 году», — цитирует слова представителя Рыболовлева «Р-Спорт».

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