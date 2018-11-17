Рыболовлев не намерен продавать «Монако»

Российский бизнесменне имеет планов по продаже «Монако».

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Об этом сообщил представитель предпринимателя, задержанного в Монако 6 ноября.

«Что касается ФК "Монако", Дмитрий Рыболовлев не имеет планов по продаже клуба и намерен продолжать поддерживать его развитие, как он всегда это делал, начиная с момента приобретения клуба в 2011 году», — цитирует слова представителя Рыболовлева «Р-Спорт».

Отметим, что россиянину были предъявлены обвинения по делу о коррупции. Миллиардер провел ночь в офисе уголовной полиции Монако и был освобожден 7 ноября под условие судебного контроля. Бизнесмен находится в Москве. 0