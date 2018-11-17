Капитан «Милана» выбыл из строя на месяц

Капитан «Милана»получил мышечную травму, сообщает Sky Sport Italia.

По результатам медицинского обследования стало известно, что 23-летний игрок пропустит около четырех недель.

За последний месяц «Милан» из-за травм потерял еще двух центральных защитников — Матео Мусаккьо и Маттиа Кальдару.

Не исключено, что в ближайшем матче тренерский штаб «россонери» доверит место на поле Стефану Симичу, для которого это может быть дебютная игра в Серии А.

«Милан» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии после 12 сыгранных туров. 0