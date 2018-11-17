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    Капитан «Милана» выбыл из строя на месяц

    Милан Серия A Футбол Италии Календарь Серии А
    Капитан «Милана» Алессио Романьоли получил мышечную травму, сообщает Sky Sport Italia.

    Алессио Романьоли
    Алессио Романьоли
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    По результатам медицинского обследования стало известно, что 23-летний игрок пропустит около четырех недель.

    За последний месяц «Милан» из-за травм потерял еще двух центральных защитников — Матео Мусаккьо и Маттиа Кальдару.

    Не исключено, что в ближайшем матче тренерский штаб «россонери» доверит место на поле Стефану Симичу, для которого это может быть дебютная игра в Серии А.

    «Милан» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии после 12 сыгранных туров. 0

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