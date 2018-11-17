«Барселона» попробует купить Мбаппе, если ПСЖ накажут за нарушения ФФП

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен»попал в сферу трансферных интересов «Барселоны», сообщает Diario Gol.

Килиан Мбаппе lavozweb.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Руководство каталонского клуба пристально следит за ситуацией в ПСЖ, который может попасть под санкции УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей (ФФП).

Если парижанам после этого потребуется продавать одного из своих дорогостоящих футболистов, «Барселона» постарается приобрести его.

Напомним, о нарушении правил ФФП руководством «Пари Сен-Жермен» сообщил проект Football Leaks. Были предоставлены отчёты, доказывающие, что парижский клуб прибег к финансовым махинациям при трансферах Мбаппе из «Монако» и Неймара из «Барселоны» летом 2017 года.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Мбаппе забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи в 9 матчах. 19-летний форвард возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Франции. 0