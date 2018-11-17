Гризманн: Просто не наш вечер

Нападающий сборнойпрокомментировал поражение в матче группового этапаот(0:2).

«Это просто был не наш вечер. Мы пытались сделать все для победы, но нам не везло. В начале матча и во втором тайме пришлось особенно сложно. Не хватало некоторых игроков, которые пропускали поединок. Теперь нас ждет домашняя игра с Уругваем. Мы должны все исправить, хоть этот матч ничего не решает», — цитирует француза L’Équipe.

После этого матча Нидерланды, набрав шесть очков, остались на втором месте в турнирной таблице группы 1 дивизиона А Лиги наций. Франция (7) по-прежнему занимает первое место. При этом у голландцев есть матч с Германией в запасе. 0