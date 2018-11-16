Защитник «Мюнхена 1860» Классен намерен выступать за сборную России

Защитникрассказал, что хотел бы в будущем выступать за сборную России.

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«У моей мамы немецкие корни, в России она преподавала немецкий язык, а папа был тренером по волейболу. Фамилия папы — Драньков. 24 года назад они переехали в Германию. Помню, как в 2008 году мы смотрели чемпионат Европы, папа показывал на Аршавина и говорил: "Вот так надо играть!" Ему вообще всегда очень нравился Аршавин. Папа очень мне помогает в футбольном плане, постоянно что-то подсказывает, порой приезжает из Кёльна в Мюнхен.

Когда меня вызвали на первый сбор в юношескую команду, я действительно очень плохо говорил по-русски. Но мы много общались с ребятами, и в итоге я подтянул язык. К тому же до трёх лет я говорил только на русском, родители воспитывали меня на нём, это потом уже подзабыл. А сейчас мы в семье снова стараемся больше говорить на русском, а не на немецком. В дальнейшем буду говорить еще лучше.

Если через пару лет Йоахим Лев вызовет в сборную Германии, а я ещё не буду заигран за сборную России? Тогда откажусь от приглашения Лева и буду ждать вызова из России. Я все-таки чувствую себя русским», — цитирует Классена «Чемпионат». 0