ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хорватия перевернула ситуацию в группеЧМ-2018 вернулся для Хорватии и Испании
  • 16:43
    • Стринич вернется к тренировкам после проблем с сердцем
  • 15:05
    • «Манчестер Юнайтед» может усилиться защитником «Атлетико»
  • 14:58
    • Соколов переизбран президентом ПФЛ
  • 14:46
    • КХЛ дисквалифицировала руководство «Слована»
  • 14:24
    • «Ювентус» может подписать полузащитника «Реала»
    Все новости спорта

    «Барселона» начала переговоры с Альбой о продлении контракта

    Барселона Футбол Испании Примера Календарь Примеры
    Защитник «Барселоны» Жорди Альба в скором времени может продлить контракт с клубом.

    Жорди Альба
    Жорди Альба
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    По информации Sport.es, руководство каталонского клуба сделало первый шаг к продлению соглашения с 29-летним футболистом, связавшись с его представителями. Действующий контракт Альбы с «Барселоной» рассчитан до лета 2020 года.

    Ранее сообщалось, что испанец недоволен тем, что клуб не предлагает ему новый контракт, несмотря на то, что до окончания нынешнего остается полтора года.

    В нынешнем сезоне Альба провел 12 матчей в испанской Примере, записав на свой счет один гол и три ассиста. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Оборона тянет «Барселону» вниз
  • 13/11/2018 в 00:25
    •
  • Прогноз
  • Нидерланды — Франция
  • 2.10
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барыс» и «Динамо Москва» начнут матч быстрым голом
  • «Барыс» — «Динамо Москва». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Изнер попытается громко хлопнуть дверью
  • Александр Зверев — Джон Изнер. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Франция начнет осторожно
  • Нидерланды — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Клаудио Раньери Футбол Раньери спасет «Фулхэм» и поднимет его вышеРеакция на назначение тренера 03:390
  • 11:31
    • Российские конькобежцы победили в командной гонке на этапе КМ в Японии
  • 09:53
    • «Голден Стэйт» проиграл четвертый раз в сезоне
  • 08:19
    • Черчесов стал лидером по количеству поражений в сборной России
    Мо Салах Футбол Новая схема «Ливерпуля» и Салах в роли «девятки»: за и противКлопп переходит на 4-2-3-1 и меняет роль своей главной звезды Вчера в 15:400
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Франция забронирует первую строку
  • 2.56
    •
  • 17:01
    • «Барселона» начала переговоры с Альбой о продлении контракта
  • 16:31
    • Молодежная сборная России получила соперников по контрольным матчам
  • 16:14
    • «Барселона» не планирует продавать Дембеле
    Михаил Григоренко Хоккей КХЛ. ЦСКА разгромил «Ак Барс», победы «Слована» и рижского «Динамо»Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ Вчера в 22:480
  • 08:05
    • Молодежная сборная России выиграла суперсерию
  • 00:42
    • Германия разбила Россию в товарищеском матче
  • 15:59
    • Защитник «Мюнхена 1860» Классен намерен выступать за сборную России
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие