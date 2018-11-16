«Барселона» начала переговоры с Альбой о продлении контракта

Защитникв скором времени может продлить контракт с клубом.

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По информации Sport.es, руководство каталонского клуба сделало первый шаг к продлению соглашения с 29-летним футболистом, связавшись с его представителями. Действующий контракт Альбы с «Барселоной» рассчитан до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что испанец недоволен тем, что клуб не предлагает ему новый контракт, несмотря на то, что до окончания нынешнего остается полтора года.

В нынешнем сезоне Альба провел 12 матчей в испанской Примере, записав на свой счет один гол и три ассиста. 0