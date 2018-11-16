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    Клубы АПЛ выступили против лимита на легионеров

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Клубы английской Премьер-лиги выступили против предложения Федерации футбола Англии ужесточить лимит на легионеров.

    Клубы АПЛ выступили против лимита на легионеров
    Клубы АПЛ выступили против лимита на легионеров
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    Ранее Федерация футбола Англии направила клубам АПЛ предложение о новой формуле лимита, позволяющей клубам вносить в заявку не более 12 иностранных футболистов, в то время как сейчас командам позволено заявлять 17 легионеров. Однако Премьер-лига считает, что ужесточение лимита нанесет ущерб зрелищности и бренду чемпионата.

    «Система работает, так зачем нужно её менять? Надо детально изучить этот вопрос и быть уверенными, что мы учитываем все моменты», — цитирует совладельца «Вест Хэма» The Telegraph.

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    • В настоящий момент сразу 13 клубов АПЛ имеют в своем составе больше 12 легионеров, включая «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». 0

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