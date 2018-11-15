«Спартак» объявил о формировании нового тренерского штаба

«Спартак» на своем официальном сайте объявил о нескольких перестановках в тренерском штабе в связи с тем, что его возглавил новый наставник команды

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«ФК "Спартак-Москва" внес в заявку на сезон новых членов тренерского штаба. Все они ранее трудились вместе с Олегом Кононовым в тульском "Арсенале". Ассистентом главного тренера стал 36-летний Сергей Кузнецов. С вратарями красно-белых теперь работает 44-летний румынский специалист Даниэль Тудор. Пост тренера-аналитика занял 23-летний Михаил Кожевников.

За физическую подготовку красно-белых отвечают 47-летние испанец Сантьяго Хесус Суарес и киприот Стергиос Фотопулос.

Продолжает работу в команде тренер по физподготовке Рамиль Шарипов, а его коллега Дмитрий Цыняка вернулся в академию клуба.

Работавший с вратарями Джанлука Риомми и тренер Висенте Гомес покинули "Спартак". Клуб благодарит их за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — гласит сообщение пресс-службы клуба.

Ранее команду тренировал испанец Рауль Рианчо, но недавно его заменил Кононов. 0