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    Рианчо: С удовольствием бы еще поработал в России

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Экс-исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что надеется вернуться к тренерской работе зимой.

    Рауль Рианчо
    Рауль Рианчо
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    «Я уже дома, в Испании. Семья очень этому рада, и особенно — мама, которая сильно переживала за меня. Сейчас отдохну немного, но, надеюсь, пауза надолго не затянется, и уже зимой я смогу вернуться к любимому делу. С удовольствием еще поработал бы в России. Пока вариантов продолжения карьеры нет, но верю, что в ближайшее время они появятся», — сказал Рианчо «Чемпионату».

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