Рианчо: С удовольствием бы еще поработал в России

Экс-исполняющий обязанности главного тренеразаявил, что надеется вернуться к тренерской работе зимой.

«Я уже дома, в Испании. Семья очень этому рада, и особенно — мама, которая сильно переживала за меня. Сейчас отдохну немного, но, надеюсь, пауза надолго не затянется, и уже зимой я смогу вернуться к любимому делу. С удовольствием еще поработал бы в России. Пока вариантов продолжения карьеры нет, но верю, что в ближайшее время они появятся», — сказал Рианчо «Чемпионату».

Напомним, Рианчо возглавлял «Спартак» после увольнения Массимо Карреры и до назначения Олега Кононова. Под его руководством команда одержала две победы при двух ничьих и двух поражениях. 0