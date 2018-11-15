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    «Челси» возглавляет гонку за полузащитником «Боруссии»

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    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич может оказаться в Англии, утверждает The Guardian.

    Кристиан Пулишич
    Кристиан Пулишич
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    По данным источника, ближе всех к приобретению американца лондонский «Челси». Также он входит в сферу интересов «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

    Сообщается, что 20-летний хавбек не хочет обсуждать с «Боруссией» новый контракт и намерен покинуть клуб уже следующим летом.

    Пулишич перешел в «Боруссию» в 2015 году. В нынешнем сезоне он провел за «шмелей» семь матчей в чемпионате Германии, стал автором одного забитого мяча, а также отметился двумя результативными передачами. 0

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