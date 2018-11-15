Прядкин: У нас будут большие вопросы к клубам, которые претендуют на выход в РПЛ

Президент Российской Премьер-Лигизаявил, что лига должна ужесточить критерии для клубов.

«Пока рано об этом говорить, но, возможно, следующий шаг будет направлен — нет, не на то, чтобы закрыться совсем, мы это не можем сделать, не нарушая регламентов ФИФА и УЕФА, а на то, чтобы, скажем так, не открывать дверей всем подряд. И я думаю, мы получим поддержку со стороны клубов. Иначе качественного продукта не создать.

Вот скоро у нас возникнут большие вопросы к двум клубам ФНЛ, которые идут в группе лидеров и реально претендуют на выход в РПЛ. Ну пройдут они по спортивному принципу — и что дальше? Где инфраструктура, академия, кадры, деньги? Не документ от губернатора о том, что регион что-то обещает, а живые деньги?

В свое время я уже говорил, что, может быть, целесообразно было бы временно сократить лигу до 14 команд. В ответ подвергся жесткой критике. Многие и сейчас считают, что лигу нужно, напротив, расширять — до 20, а то и 22 команд. Да, для такой большой страны, как Россия, это было бы нормально. Но не сейчас, а когда мы будем готовы, когда лига начнет генерировать хороший доход от тех же телевизионных контрактов», — приводит слова Прядкина «Коммерсантъ». 0