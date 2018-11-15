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    Суд отказался освободить Мамаева под залог

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    Адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов попросил выпустить своего подопечного под залог.

    Павел Мамаев
    Павел Мамаев
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    Суд не удовлетворил это ходатайство, передает «Спорт-Экспресс».

    «В Тверской районный суд города Москвы поступило обращение адвоката Игоря Бушманова об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на залог в отношении Павла Мамаева. Просьба адвоката не была удовлетворена, игрок остался под стражей», — сообщили в пресс-службе суда.

    Ранее сообщалось, что футболисту изменили обвинение, затем стало известно, что это произошло из-за технической ошибки.

    Павел Мамаев, как и форвард «Зенита» Александр Кокорин, находится в СИЗО. Им инкриминируют статьи «Побои» и «Хулиганство». Там они будут пребывать как минимум до 8 декабря. 0

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