Суд отказался освободить Мамаева под залог

Адвокат хавбекапопросил выпустить своего подопечного под залог.

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Суд не удовлетворил это ходатайство, передает «Спорт-Экспресс».

«В Тверской районный суд города Москвы поступило обращение адвоката Игоря Бушманова об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на залог в отношении Павла Мамаева. Просьба адвоката не была удовлетворена, игрок остался под стражей», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что футболисту изменили обвинение, затем стало известно, что это произошло из-за технической ошибки.

Павел Мамаев, как и форвард «Зенита» Александр Кокорин, находится в СИЗО. Им инкриминируют статьи «Побои» и «Хулиганство». Там они будут пребывать как минимум до 8 декабря. 0