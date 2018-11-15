Казахстан и Латвия сыграли вничью в Лиге наций

В матче 5-го тура группового этапасборнаяпринимала на своем поле команду— соперники сыграли вничью со счетом 1:1.

Команды обменялись голами kff.kz 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе хозяев гол на свой счет записал Гафуржан Суюмбаев, а в составе гостей отличился Денис Ракель.

Таким образом, сборная Латвии продлила серию без побед на групповом этапе турнира (три ничьи, два поражения), а казахстанская команда продлила серию без поражений до четырех матчей (одна победа, три ничьи).

В следующем и заключительном туре сборная Казахстана на выезде встретится с командой Грузии, а Латвия в гостях сыграет с Андоррой. Обе встречи пройдут 19 ноября.

Казахстан занимает второе место в группе 1 Лиги D, набрав шесть очков. У латвийцев — третья позиция и три очка. 0