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    Казахстан и Латвия сыграли вничью в Лиге наций

    Лига наций
    В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборная Казахстана принимала на своем поле команду Латвии — соперники сыграли вничью со счетом 1:1.

    Команды обменялись голами
    Команды обменялись голами
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    В составе хозяев гол на свой счет записал Гафуржан Суюмбаев, а в составе гостей отличился Денис Ракель.

    Таким образом, сборная Латвии продлила серию без побед на групповом этапе турнира (три ничьи, два поражения), а казахстанская команда продлила серию без поражений до четырех матчей (одна победа, три ничьи).

    В следующем и заключительном туре сборная Казахстана на выезде встретится с командой Грузии, а Латвия в гостях сыграет с Андоррой. Обе встречи пройдут 19 ноября.

    Казахстан занимает второе место в группе 1 Лиги D, набрав шесть очков. У латвийцев — третья позиция и три очка. 0

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