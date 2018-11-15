Карпин объяснил, почему отказался возглавить «Спартак»

Главный тренер «Ростова»рассказал, почему отказался от предложения возглавить «Спартак» после того, как пост главного тренера красно-белых освободился из-за ухода

Главным тренером красно-белых стал покинувший тульский «Арсенал» Олег Кононов.

«На посту нового главного тренера "Спартака" пожелал бы Кононову терпения. Что я ещё могу сказать.

Почему я отказался от этой должности в "Спартаке"? Много причин. Одна из них заключается в том, что покидать "Ростов" после того доверия от руководства клуба, губернатора и болельщиков, считаю, было бы неправильным.

Неправильно на полпути бросать начатое. Здесь мне очень комфортно и приятно находиться. Прежде всего это было бы неправильно по отношению к "Ростову".

Начиная с президента — человека, который вокруг себя собрал такую интересную и конкурентноспособную команду, клуб, тренерский штаб и футболистов. Такую команду не хочется покидать.

Что касается слухов о том, что я запрашивал у "Спартака" защищённый контракт и определённую сумму на трансферы, то, как раньше говорили: "Не читайте советскую прессу".

Интернет наш читать тоже не стоит. Об этом написал один человек, которого, естественно, никогда и близко нигде не было. С чего этот человек берёт такую информацию — непонятно.

Если говорить про защищённый контракт и про трансферы, то до этих обсуждений дело даже не дошло. Поэтому, откуда берётся эта информация, я не знаю.

Допускаю ли я мысль, что когда-то могу снова вернуться в "Спартак" в роли тренера? Как какую-то абстрактную мысль, да, допускаю. Что касается того, хотелось бы этого сейчас, то нет.

А в будущем — никогда не говори никогда. Через 10 лет, если меня выгонят из "Ростова", то почему нет?» — сказал Карпин в эфире программы «Все на матч».

Карпин возглавлял московский «Спартак» с 2009 по 2014 год. Вместе с красно-белыми специалист дважды становился серебряным призёром чемпионата России. 0