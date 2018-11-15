Скаут «Арсенала» просматривал хавбека ЦСКА

Лондонскийпроявляет заинтересованность в услугах полузащитника, утверждает ClubCall.

Скаут «канониров» присутствовал на матче «армейцев» против «Ромы» (1:2) в Лиге чемпионов и «Зенита» в РПЛ (2:0). Отметим, что в обоих матчах 20-летний хавбек отличился голевыми передачами.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ахметовым также интересуется итальянская «Рома», но в ЦСКА заявили, что контактов с римским клубом не было.

Ахметов был вызван в сборную России на товарищескую игру с Германией (15 ноября) и на матч Лиги наций со Швецией (20 ноября), однако он пропустит эти поединки из-за травмы. 0