Сонг: В «Рубине» я потерял год жизни и карьеры

Экс-полузащитникрассказал о проблемах, с которыми столкнулся во время выступления за казанский клуб.

«Я не хотел говорить близким, что мне нехорошо, поскольку не хотел их беспокоить. Мне нужно было сохранять позитивный настрой и не давать другим повода чувствовать себя плохо, особенно жене и детям, которые были в Лондоне.

Мне обещали дом, когда я подписал контракт с "Рубином". Но прошло несколько месяцев, а его все не было. Затем меня выселили из отеля, и мне пришлось жить на базе клуба. Там хорошие условия, но это не дом, это даже хуже отеля. Невозможно было расслабиться и переключиться от клубных дел.

Все время я проводил в своей комнате, сидел у ноутбука. Вся моя жизнь была в компьютере и телефоне. Я даже не включал свет. Мне там было очень одиноко и грустно. Я находился в стрессовой ситуации. Я почти не выбирался из комнаты, поскольку у меня не было друзей. Питался на базе, в рестораны выбирался очень редко, хотя там есть хорошие заведения.

Затем мне перестали давать игровую практику. Я не мог понять, почему это произошло. Видимо, это было решение руководства, которое хотело избавиться от меня, чтобы не платить большую зарплату. Руководство обещало, что деньги придут, но этого не происходило. А я в них нуждался, поскольку платил за квартиру в Лондоне, по счетам, у меня был свой проект в Камеруне. В Казани я потерял год своей жизни, год карьеры, но сейчас я вновь счастлив», — рассказал Сонг в интервью The Telegraph.

Напомним, Сонг был игроком «Рубина» с 2016 по 2018 годы. На данный момент футболист является игроком швейцарского «Сьона». 0