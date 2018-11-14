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    Рианчо: Глушаков носится по полю как курица без головы

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Бывший и.о. главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, что капитан команды Денис Глушаков сильно старается, чтобы доказать свою пользу красно-белым.

    Денис Глушаков
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    Хавбек был переведен в молодежную команду после конфликта с главным тренером Массимо Каррерой. После отставки Карреры Рианчо вернул Глушакова в основу.

    «Задача была такой — оградить игроков от негатива, вернуть в команду Дениса Глушакова, немного успокоить команду и, да, добиться хороших результатов.

    Я уезжаю домой с чистой совестью, считаю, что сделал то, что должен был сделать. И те журналисты, кто смотрит футбол и пишет о футболе, а не об интригах и скандалах, прекрасно об этом знают.

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    • Совет, который я в ситуации с Ещенко и Глушаковым дал Каррере, был прост. Я сказал: Массимо, грязное белье надо оставить дома.

    Да, есть проблема, но ее можно решить. Только не выноси все наружу. Иначе эта искра наделает много бед. Впереди важные матчи в Вене с "Рапидом" и с ЦСКА, скандал — ну вообще не нужен!

    Давай все решим, как семья. Позови Ещенко и Глушакова и поговори с ними. Главный тренер решил иначе.

    За Дениса просили два раза. Группа опытных футболистов. Ребров, Боккетти, другие… Все понимали, что отстранение лидера не может пройти бесследно.

    А Глушаков был лидером команды. Он летом на выборах капитана получил 15 голосов. Это много. Как минимум 15 человек могли задаться вопросом.

    И к мнению этих 15 надо было прислушаться. Я лично просил за него. Объяснил Массимо позицию. Но он настоял на своем.

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    Глушаков — высокооплачиваемый футболист, капитан команды. Почему он должен работать в дубле? За что ему платят?

    Несмотря на весь ужас, что раздавался с трибун, я вернул Дениса в тренировочный процесс, и новый тренер может рассчитывать на этого игрока. И уже дальше решать, как с ним поступить.

    Не лучший момент для Дениса Проигрывает единоборства, не может найти себя на поле. Я все это вижу, и мы общались на эту тему.

    Но у Глушакова есть оправдание. Все это время, с середины сентября он работал, чтобы доказать всем, как они были неправы, что списали его со счетов.

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    Когда он вышел на поле, и десятки тысяч человек засвистели, желание доказать стало еще сильнее. И эта злость сработала против него. Он носился по полю, как… курица без головы.

    Туда-сюда! Лишь бы доказать, что он в порядке. Черт возьми, надо думать на поле! Ты же не курица, ты хороший полузащитник, важный игрок для "Спартака".

    Но как тут думать, когда такое кричат? Все влияет. И проблемы в личной жизни тоже. Футбол отражает состояние души. Если все хорошо в семье, человек счастлив и на поле. И наоборот», — приводит слова Рианчо «Спорт-Экспресс».

    Накануне главным тренером «Спартака» был назначен Олег Кононов. 0

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