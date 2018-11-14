Рианчо: Глушаков носится по полю как курица без головы

Бывший и.о. главного тренера «Спартака»рассказал, что капитан командысильно старается, чтобы доказать свою пользу красно-белым.

Хавбек был переведен в молодежную команду после конфликта с главным тренером Массимо Каррерой. После отставки Карреры Рианчо вернул Глушакова в основу.

«Задача была такой — оградить игроков от негатива, вернуть в команду Дениса Глушакова, немного успокоить команду и, да, добиться хороших результатов.

Я уезжаю домой с чистой совестью, считаю, что сделал то, что должен был сделать. И те журналисты, кто смотрит футбол и пишет о футболе, а не об интригах и скандалах, прекрасно об этом знают.

Совет, который я в ситуации с Ещенко и Глушаковым дал Каррере, был прост. Я сказал: Массимо, грязное белье надо оставить дома.

Да, есть проблема, но ее можно решить. Только не выноси все наружу. Иначе эта искра наделает много бед. Впереди важные матчи в Вене с "Рапидом" и с ЦСКА, скандал — ну вообще не нужен!

Давай все решим, как семья. Позови Ещенко и Глушакова и поговори с ними. Главный тренер решил иначе.

За Дениса просили два раза. Группа опытных футболистов. Ребров, Боккетти, другие… Все понимали, что отстранение лидера не может пройти бесследно.

А Глушаков был лидером команды. Он летом на выборах капитана получил 15 голосов. Это много. Как минимум 15 человек могли задаться вопросом.

И к мнению этих 15 надо было прислушаться. Я лично просил за него. Объяснил Массимо позицию. Но он настоял на своем.

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Глушаков — высокооплачиваемый футболист, капитан команды. Почему он должен работать в дубле? За что ему платят?

Несмотря на весь ужас, что раздавался с трибун, я вернул Дениса в тренировочный процесс, и новый тренер может рассчитывать на этого игрока. И уже дальше решать, как с ним поступить.

Не лучший момент для Дениса Проигрывает единоборства, не может найти себя на поле. Я все это вижу, и мы общались на эту тему.

Но у Глушакова есть оправдание. Все это время, с середины сентября он работал, чтобы доказать всем, как они были неправы, что списали его со счетов.

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Когда он вышел на поле, и десятки тысяч человек засвистели, желание доказать стало еще сильнее. И эта злость сработала против него. Он носился по полю, как… курица без головы.

Туда-сюда! Лишь бы доказать, что он в порядке. Черт возьми, надо думать на поле! Ты же не курица, ты хороший полузащитник, важный игрок для "Спартака".

Но как тут думать, когда такое кричат? Все влияет. И проблемы в личной жизни тоже. Футбол отражает состояние души. Если все хорошо в семье, человек счастлив и на поле. И наоборот», — приводит слова Рианчо «Спорт-Экспресс».

Накануне главным тренером «Спартака» был назначен Олег Кононов. 0