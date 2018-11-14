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    Марадона: На мой взгляд, Моуринью лучше Гвардиолы

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    Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона считает, что наставник «МЮ» Жозе Моуринью сильнее своего коллеги из «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиола.

    Диего Марадона
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    «На мой взгляд, Моуринью лучше Гвардиолы. Последнему нужно отдать должное, поскольку он правильно использовал знания, полученные от Йохана Кройффа.

    Я уже не раз говорил, что не Пеп придумал тики-таку, это сделал Кройфф, и сейчас он может заполучить любого футболиста, поскольку играть в тики-таку легче», — приводит слова Марадоны Marca.

    «Манчестер Юнайтед» под руководством Моуринью занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 12 туров и на 12 очков отстает от расположившегося на первой строчке «Манчестер Сити». 0

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