Марадона: На мой взгляд, Моуринью лучше Гвардиолы

Диего Марадона
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«На мой взгляд, Моуринью лучше Гвардиолы. Последнему нужно отдать должное, поскольку он правильно использовал знания, полученные от Йохана Кройффа.
Я уже не раз говорил, что не Пеп придумал тики-таку, это сделал Кройфф, и сейчас он может заполучить любого футболиста, поскольку играть в тики-таку легче», — приводит слова Марадоны Marca.
«Манчестер Юнайтед» под руководством Моуринью занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 12 туров и на 12 очков отстает от расположившегося на первой строчке «Манчестер Сити». 0