СМИ: «Челси» могут запретить совершать трансферы

Лондонскомуна два года могут запретить трансферную деятельность.

Как сообщает Mediapart, лондонский клуб может быть наказан за нарушение правил при подписании контрактов с несовершеннолетними футболистами.

Согласно правилам, ФИФА должна предоставлять клубу разрешение в случае, если неосвершеннолетний футболист хочет перейти в клуб из другой страны.

На данный момент ФИФА рассматривает сразу 14 трансферов несовершеннолетних футболистов, связанных с «Челси». Лондонский клуб пытается доказать свою невиновность.

Если же вина «Челси» будет доказана, то, кроме трансферного бана, клуб также получит солидный денежный штраф. 0