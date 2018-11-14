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    СМИ: «Челси» могут запретить совершать трансферы

    Челси Футбол Англии
    Лондонскому «Челси» на два года могут запретить трансферную деятельность.

    Стадион «Челси»
    Стадион «Челси»
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    Как сообщает Mediapart, лондонский клуб может быть наказан за нарушение правил при подписании контрактов с несовершеннолетними футболистами.

    Согласно правилам, ФИФА должна предоставлять клубу разрешение в случае, если неосвершеннолетний футболист хочет перейти в клуб из другой страны.

    На данный момент ФИФА рассматривает сразу 14 трансферов несовершеннолетних футболистов, связанных с «Челси». Лондонский клуб пытается доказать свою невиновность.

    Если же вина «Челси» будет доказана, то, кроме трансферного бана, клуб также получит солидный денежный штраф. 0

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