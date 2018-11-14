Бышовец: Пять натурализованных игроков в сборной России — перебор

Заслуженный тренер Россиивысказал мнение, что в сборной страны играет слишком много натурализованных футболистов.

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«Пять натурализованных игроков в сборной России — это перебор. Мы не нарушаем никаких правил, но, на мой взгляд, шанс выступать в сборной должны получать местные игроки. Например, в баскетболе только один натурализованный игрок может выступать за сборную. Похожее правило должно появиться и в футболе», — цитируют Бышовца «Известия».

Ранее из-за многочисленных травм у игроков сборной России в команду был впервые в карьере вызван нападающий «Краснодара» Ари, который до этого получил российский паспорт.

Сборная России 15 ноября проведет товарищеский матч с командой Германии, а 20 числа встретится со Швецией в рамках Лиги наций. 0