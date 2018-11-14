ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сантьяго Солари стал полноценным наставником мадридской командыСолари — на своем месте у руля Мадрида
  • 08:23
    • Бышовец: Пять натурализованных игроков в сборной России — перебор
  • 07:55
    • Молодежная сборная России вышла вперед в Суперсерии
  • 00:33
    • Федерер одержал первую победу на Итоговом чемпионате ATP
  • 00:24
    • Рианчо: Глушаков носится по полю как курица без головы
  • 22:37
    • Агент Влашича: Никола счастлив в Москве, он может остаться в ЦСКА
    Все новости спорта

    Бышовец: Пять натурализованных игроков в сборной России — перебор

    Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Лига наций
    Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец высказал мнение, что в сборной страны играет слишком много натурализованных футболистов.

    Анатолий Бышовец
    Анатолий Бышовец
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Пять натурализованных игроков в сборной России — это перебор. Мы не нарушаем никаких правил, но, на мой взгляд, шанс выступать в сборной должны получать местные игроки. Например, в баскетболе только один натурализованный игрок может выступать за сборную. Похожее правило должно появиться и в футболе», — цитируют Бышовца «Известия».

    Ранее из-за многочисленных травм у игроков сборной России в команду был впервые в карьере вызван нападающий «Краснодара» Ари, который до этого получил российский паспорт.

    Сборная России 15 ноября проведет товарищеский матч с командой Германии, а 20 числа встретится со Швецией в рамках Лиги наций. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Солари — на своем месте у руля Мадрида
  • 00:56
    •
  • Прогноз
  • Германия — Россия
  • 1.85
  • Завтра в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Зверев взять реванш у Джоковича?
  • Новак Джокович — Александр Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Много голов в Саранске не будет
  • «Мордовия» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Авангард» снова обыграет московское «Динамо»
  • «Авангард» — «Динамо Москва». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Ак Барс» Хоккей КХЛ. «Ак Барс» одолел «Слован», ЦСКА победил «Торпедо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 13 ноября Вчера в 22:110
  • 21:24
    • «Ак Барс» одержал победу над «Слованом»
  • 08:09
    • «Уфа» продлила контракт с защитником
  • 18:03
    • Черевченко возглавил тульский «Арсенал»
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер» Хоккей НХЛ. Два очка Свечникова, шайбы Голдобина и РадуловаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 ноября Вчера в 09:080
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжат ли «армейцы» свое победное шествие?
  • 3.17
    •
  • 01:53
    • Горшков: Загитовой трудно нести бремя олимпийской славы
  • 01:46
    • Колосков: Не понимаю почему вызов Ари в сборную вызывал столько негатива
  • 01:30
    • Погба, Марсьяль и Ляказетт не сыграют за сборную Франции
    «Барселоне» не помогло возвращение Месси Футбол Оборона тянет «Барселону» внизРеакция прессы на матч «Барселона» — «Бетис» Вчера в 00:250
  • 15:38
    • В АПЛ могут ввести лимит на легионеров
  • 14:36
    • «Уфа» может продать двух игроков итальянским клубам
  • 01:17
    • Авербух: Девочки должны стартовать во взрослом катании с 17 лет
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие