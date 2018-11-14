Братья Березуцкие станут помощниками Слуцкого в «Витессе»

Бывшие защитники московского ЦСКА и сборной Россиив ближайшее время войдут в тренерский штаб голландского клуба, который возглавляет, сообщает Sport24

Братья Березуцкие выступали под началом Слуцкого в ЦСКА (с 2009 по 2016 год) и сборной России (с 2015 по 2016 год). 36-летние футболисты объявили о завершении игровых карьер летом.

Слуцкий возглавляет «Витесс» с июня. После 12 проведённых матчей в этом сезоне чемпионата Нидерландов команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.

Вместе со Слуцким в Голландии уже работает бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский.

Ранее Василий Березуцкий сообщал, что у него было много предложений о работе в качестве тренера сразу после того, как он объявил о завершении карьеры. 0