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    Агент Влашича: Никола счастлив в Москве, он может остаться в ЦСКА

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    Тончи Мартич, официальный представитель полузащитника ЦСКА Николы Влашича, сообщил, что его клиент может остаться в России после окончания срока аренды у «Эвертона».

    Никола Влашич
    Никола Влашич
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    Действующий контракт 21-летнего футболиста с армейцами рассчитан на один год, права выкупа у российского клуба нет.

    «Влашич невероятно счастлив в Москве. Если он захочет продолжить выступления в ЦСКА, то шансы на это велики.

    Но "Эвертону" и московскому клубу нужно будет согласовать трансферную стоимость футболиста, финансовые условия должны удовлетворить все стороны», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    Влашич провел в составе красно-синих 15 официальных матчей, в которых забил 5 мячей. (Гоша Чернов) 0

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