Агент Влашича: Никола счастлив в Москве, он может остаться в ЦСКА

Никола Влашич
ПФК ЦСКА
Действующий контракт 21-летнего футболиста с армейцами рассчитан на один год, права выкупа у российского клуба нет.
«Влашич невероятно счастлив в Москве. Если он захочет продолжить выступления в ЦСКА, то шансы на это велики.
Но "Эвертону" и московскому клубу нужно будет согласовать трансферную стоимость футболиста, финансовые условия должны удовлетворить все стороны», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».
Влашич провел в составе красно-синих 15 официальных матчей, в которых забил 5 мячей. (Гоша Чернов) 0