Агент Влашича: Никола счастлив в Москве, он может остаться в ЦСКА

, официальный представитель полузащитника ЦСКА, сообщил, что его клиент может остаться в России после окончания срока аренды у

Действующий контракт 21-летнего футболиста с армейцами рассчитан на один год, права выкупа у российского клуба нет.

«Влашич невероятно счастлив в Москве. Если он захочет продолжить выступления в ЦСКА, то шансы на это велики.

Но "Эвертону" и московскому клубу нужно будет согласовать трансферную стоимость футболиста, финансовые условия должны удовлетворить все стороны», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Влашич провел в составе красно-синих 15 официальных матчей, в которых забил 5 мячей. (Гоша Чернов) 0