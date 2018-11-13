Солари официально возглавил «Реал»

Мадридскийутвердилв должности главного тренера клуба, сообщает пресс-служба команды

42-летний аргентинский специалист подписал соглашение с мадридским клубом, рассчитанное до 30 июня 2021 года.

Напомним, Солари стал исполняющим обязанности главного тренера «Реала» 29 октября после увольнения Хулена Лопетеги. Под руководством аргентинца «сливочные» одержали четыре победы в четырех матчах.

Ранее Солари возглавлял молодежную команду «Реала» — «Кастилью» с 2016 по 2018 год.

После 12 туров мадридский «Реал» имеет в активе 20 очков и располагается на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

Мадридская команда отстаёт от каталонской «Барселоны», которая возглавляет таблицу Примеры, на 4 очка. 0