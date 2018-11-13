Солари официально возглавил «Реал»

Сантьяго Солари
twitter.com/realmadrid
42-летний аргентинский специалист подписал соглашение с мадридским клубом, рассчитанное до 30 июня 2021 года.
Напомним, Солари стал исполняющим обязанности главного тренера «Реала» 29 октября после увольнения Хулена Лопетеги. Под руководством аргентинца «сливочные» одержали четыре победы в четырех матчах.
Ранее Солари возглавлял молодежную команду «Реала» — «Кастилью» с 2016 по 2018 год.
После 12 туров мадридский «Реал» имеет в активе 20 очков и располагается на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.
Мадридская команда отстаёт от каталонской «Барселоны», которая возглавляет таблицу Примеры, на 4 очка. 0