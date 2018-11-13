ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Олег КононовКононов в «Спартаке»: спаситель или промежуточный вариант?
  • 22:16
    • Солари официально возглавил «Реал»
  • 21:43
    • ЦСКА обыграл «Торпедо», победив седьмой раз подряд
  • 21:24
    • «Ак Барс» одержал победу над «Слованом»
  • 18:03
    • Черевченко возглавил тульский «Арсенал»
  • 15:38
    • В АПЛ могут ввести лимит на легионеров
    Все новости спорта

    Солари официально возглавил «Реал»

    Реал Мадрид Примера Футбол Испании Календарь Примеры
    Мадридский «Реал» утвердил Сантьяго Солари в должности главного тренера клуба, сообщает пресс-служба команды.

    Сантьяго Солари
    Сантьяго Солари
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    42-летний аргентинский специалист подписал соглашение с мадридским клубом, рассчитанное до 30 июня 2021 года.

    Напомним, Солари стал исполняющим обязанности главного тренера «Реала» 29 октября после увольнения Хулена Лопетеги. Под руководством аргентинца «сливочные» одержали четыре победы в четырех матчах.

    Ранее Солари возглавлял молодежную команду «Реала» — «Кастилью» с 2016 по 2018 год.

    После 12 туров мадридский «Реал» имеет в активе 20 очков и располагается на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

    Мадридская команда отстаёт от каталонской «Барселоны», которая возглавляет таблицу Примеры, на 4 очка. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 6-12 ноября
  • Вчера в 23:41
    •
  • Прогноз
  • Швейцария — Катар
  • 1.69
  • Завтра в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Федерер исправиться после осечки?
  • Роджер Федерер — Доминик Тим. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Филадельфия» и «Флорида» могут снова сыграть вничью в основное время
  • «Филадельфия» — «Флорида». Прогноз и ставки
  • 4.14
    •
  • Много голов в Саранске не будет
  • «Мордовия» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер» Хоккей НХЛ. Два очка Свечникова, шайбы Голдобина и РадуловаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 ноября 09:080
  • 18:56
    • СМИ: «Реал» предложит Солари контракт на полтора года
  • 18:43
    • Черевченко: С этим подбором игроков сможем показывать достойную игру
  • 18:32
    • Форвард «Милана» дисквалифицирован на два матча
    «Барселоне» не помогло возвращение Месси Футбол Оборона тянет «Барселону» внизРеакция прессы на матч «Барселона» — «Бетис» 00:250
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжат ли «армейцы» свое победное шествие?
  • 3.17
    •
  • 21:54
    • «Нефтехимик» на своем льду уступил рижскому «Динамо»
  • 21:07
    • Андерсон разгромил Нисикори на Итоговом чемпионате ATP
  • 20:56
    • Шикунов: Почти все тренеры РПЛ — за введение ВАР
    Нголо Канте Футбол Трансферный дайджест. 6-12 ноябряКто хочет увести Канте у «Челси», куда подастся полузащитник «МЮ», кому нужен хавбек «Зенита» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 23:410
  • 18:20
    • «Кьево» расторг контракт с Вентурой
  • 12:22
    • Зобнин пропустил тренировку сборной России
  • 11:11
    • Теперь многие в Исландии следят за ЦСКА, заявил отец Сигурдссона
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие