Родионов: Прельщает атакующий стиль Кононова

Генеральный директор «Спартака»рассказал о назначенииглавным тренером команды.

«Хочу поздравить Олега Кононова с назначением, пожелать успехов и реализовать идеи, с которыми он пришел к нам в команду.

Олег Георгиевич уже длительный срок работает тренером. Он работал в Белоруссии, Молдове, России. Прельщает его атакующий стиль, тренерский.

Также должен быть тренерский результат, у него есть этот опыт. В связи с этим всем мы и пришли к кандидатуре Кононова.

Я назвал основные черты, по которым делался выбор. Наиль Камильевич [Измайлов] ответил, что было несколько кандидатов. Но кто они, сейчас нет смысла говорить», — сказал Родионов в эфире «Матч ТВ». 0