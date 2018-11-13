ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер»НХЛ. Два очка Свечникова, шайбы Голдобина и Радулова
  • 15:38
    • В АПЛ могут ввести лимит на легионеров
  • 14:36
    • «Уфа» может продать двух игроков итальянским клубам
  • 14:07
    • Игнатьев получил вызов в сборную России
  • 12:22
    • Зобнин пропустил тренировку сборной России
  • 11:11
    • Теперь многие в Исландии следят за ЦСКА, заявил отец Сигурдссона
    Все новости спорта

    Игрока «МЮ» признали лучшим футболистом года в Швеции

    Манчестер Юнайтед Футбол Англии Англия. Премьер-лига Календарь АПЛ
    Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф признан лучшим игроком Швеции по итогам 2018 года.

    Виктор Линделеф
    Виктор Линделеф
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Об этом сообщает пресс-служба «МЮ».

    «Данная награда очень важна для меня. Я чрезвычайно горд и благодарен тем, кто сделал этот выбор. Хочу поблагодарить всех товарищей по команде и сборной, мою семью, которая всегда была рядом», — отметил Линделеф.

    Напомним, на ЧМ-2018 Линделеф вместе со сборной Швеции дошел до четвертьфинала. За «МЮ» защитник выступает с 2017 года.

    Отметим, что в прошлом году эта награда досталась на тот момент защитнику «Краснодара» Андреасу Гранквисту. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 6-12 ноября
  • Вчера в 23:41
    •
  • Прогноз
  • Швейцария — Катар
  • 1.69
  • Завтра в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли подача Андерсона сломить Нисикори?
  • Кевин Андерсон — Кеи Нисикори. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • ЦСКА продлит победную серию и обыграет «Торпедо»
  • «Торпедо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли Федерер исправиться после осечки?
  • Роджер Федерер — Доминик Тим. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола Футбол Манчестерское дерби: «дьявольские» цифры и португальский парадоксСамые контрастные моменты прошедшего дерби трудового Манчестера Вчера в 16:310
  • 15:58
    • Игрока «МЮ» признали лучшим футболистом года в Швеции
  • 15:23
    • Два московских клуба интересуются защитником «Зенита»
  • 15:06
    • Экс-игрок сборной Англии завершил карьеру
    СКА — «Автомобилист» Хоккей КХЛ. «Сибирь» уступила «Барысу», СКА победил «Автомобилист»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 12 ноября Вчера в 22:520
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжат ли «армейцы» свое победное шествие?
  • 3.17
    •
  • 14:51
    • УЕФА протестирует VAR в товарищеском матче сборных
  • 14:22
    • Ари считает себя практически русским
  • 12:10
    • Месси стал вторым по голам за один клуб
    «Сан-Хосе» — «Калгари» Хоккей НХЛ. 26 сейвов Варламова, ассисты Овечкина, Дадонова и КиселевичаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 ноября Вчера в 09:240
  • 11:25
    • Устюгов не примет участия в первом этапе Кубка мира
  • 11:57
    • «Челси» готов заплатить Конте зарплату за последний сезон
  • 11:40
    • Мбаппе: Нынешние трансферные суммы неприлично высоки для меня
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие