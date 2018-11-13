Игрока «МЮ» признали лучшим футболистом года в Швеции

Защитникпризнан лучшим игроком Швеции по итогам 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба «МЮ».

«Данная награда очень важна для меня. Я чрезвычайно горд и благодарен тем, кто сделал этот выбор. Хочу поблагодарить всех товарищей по команде и сборной, мою семью, которая всегда была рядом», — отметил Линделеф.

Напомним, на ЧМ-2018 Линделеф вместе со сборной Швеции дошел до четвертьфинала. За «МЮ» защитник выступает с 2017 года.

Отметим, что в прошлом году эта награда досталась на тот момент защитнику «Краснодара» Андреасу Гранквисту. 0