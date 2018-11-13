Хавбек «Краснодара» признан полузащитником года в Швеции

Футболистпризнан лучшим полузащитником года в Швеции, сообщается на официальном сайте Шведского футбольного союза.

«Поздравляем Виктора с этим достижением и желаем ему в дальнейшем не снижать высокой планки своей игры как на уровне национальных сборных, так и в составе нашего клуба», — говорится на официальном сайте «быков».

В прошлом сезоне Классон забил 12 голов в 34 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, в текущем сезоне в его активе 8 забитых мячей в 20 играх.

Также хавбек помог национальной команде дойти до четвертьфинала чемпионата мира-2018 в России.

Кроме того, титула защитника года в Швеции не в первый раз удостоился Андреас Гранквист, который первую часть 2018 года выступал в составе краснодарской команды, а ныне играющий за шведский «Хельсингборг». 0