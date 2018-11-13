Вице-президент «Спартака»: Решение по Глушакову будет принимать тренерский штаб

Вице-президент «Спартака»рассказал о том, как происходил поиск кандидатуры на пост главного тренера красно-белых после ухода, и озвучил задачи, которые поставлены перед командой.

«Мы хотим представить нового главного тренера и пожелать ему удачи. До увольнения Массимо Карреры мы не вели переговоры ни с кем из тренеров.

Мы вели переговоры с несколькими кандидатами. Было несколько иностранцев и российских специалистов. После переговоров договорились с Кононовым.

В последнее время пишут столько всего, что не устаю этому удивляться. Люди, которые все пишут, не имеют информации. Сколько заработали Гурцкая и Трабукки, это коммерческая тайна, мы ее не будем разглашать», — сказал Измайлов «Матч ТВ».

Вице-президент «Спартака» поделился мнением относительно поведения фанатов и полузащитника Дениса Глушакова.

«К сожалению, реакция многих болельщиков основана на недостоверной информации. Что касается Дениса Глушакова и его участия в команде, это зависит от тренерского штаба.

Задачи не меняются после изменения тренера. Сейчас до сих пор остаются теми же: Лига чемпионов и Кубок России, выйти из группы в Лиге Европы», — отметил Измайлов.

Измайлов также прокомментировал тему отступных Олега Кононова в тульском «Арсенале».

«Должна быть определенная сумма, когда тренер уходил из одной команды в другую. Это логично. Но не понимаю, зачем вам знать суммы.

Решать любой конфликт можно только путем общения, диалога, переговоров. Только так. Я готов к общению, все знают мой телефон. С этим не было никогда проблем.

Я работаю пять лет в клубе, с коллективами болельщиков мы всегда находили общий язык. Вина на всех. На менеджерах, тренере, игроках. Мы все "Спартак".

Моих ошибок много. Я их знаю, исправляю. Наверное, сейчас у меня будет возможность, чтобы исправиться», — сказал он. 0