Гершкович: Тренерский штаб Кононова в «Спартаке» — это безобразие

Руководитель Объединения отечественных тренеровпрокомментировал перестановки в тренерском штабе красно-белых.

«Я воспринял назначение Кононова в "Спартак" с хорошим настроением, приятно, что наши специалисты наконец-то востребованы и ставка делается на них.

Клубы уже набаловались с иностранцами, поигрались в них. Теперь начали грамотнее принимать решение на этот счёт.

Я абсолютно поддерживаю тот факт, что "Спартак" взял отечественного специалиста. Это очень хорошая тенденция. В РПЛ остался всего один иностранный тренер — Божович в "Крыльях Советов".

Наш чемпионат идёт в направлении европейских стран. Во Франции, Италии и Испании в большинстве своём работают местные тренеры.

Но тренерский штаб Кононова — это безобразие, ведь там четыре из пяти помощников — иностранцы. "Спартаку" разве не нужно думать о своём поколении тренеров, которые могли бы работать в штабе Кононова и набираться опыта?

Это же очень важный момент. Один иностранный помощник — можно, но четыре-пять — это нонсенс», — цитирует Гершковича «Чемпионат». 0