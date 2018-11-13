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    Гершкович: Тренерский штаб Кононова в «Спартаке» — это безобразие

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Руководитель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал перестановки в тренерском штабе красно-белых.

    Олег Кононов
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    «Я воспринял назначение Кононова в "Спартак" с хорошим настроением, приятно, что наши специалисты наконец-то востребованы и ставка делается на них.

    Клубы уже набаловались с иностранцами, поигрались в них. Теперь начали грамотнее принимать решение на этот счёт.

    Я абсолютно поддерживаю тот факт, что "Спартак" взял отечественного специалиста. Это очень хорошая тенденция. В РПЛ остался всего один иностранный тренер — Божович в "Крыльях Советов".

    Наш чемпионат идёт в направлении европейских стран. Во Франции, Италии и Испании в большинстве своём работают местные тренеры.

    Но тренерский штаб Кононова — это безобразие, ведь там четыре из пяти помощников — иностранцы. "Спартаку" разве не нужно думать о своём поколении тренеров, которые могли бы работать в штабе Кононова и набираться опыта?

    Это же очень важный момент. Один иностранный помощник — можно, но четыре-пять — это нонсенс», — цитирует Гершковича «Чемпионат». 0

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