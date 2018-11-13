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    Ари считает себя практически русским

    Сборная России Футбол России Краснодар
    Нападающий «Краснодара» Ари ответил на критику из-за вызова в сборную России.

    Ари
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    «Что касается критики, которую я получаю за то, что получил российский паспорт и был вызван в сборную, то подобная критика существует всегда. Я живу с ней достаточно спокойно. Тем более есть много примеров натурализованных спортсменов из других стран. Я считаю себя практически русским, всё-таки я провел здесь девять лет, половину карьеры провел в России, все спокойно. Теперь я буду доказывать на поле, чтобы меня приняли», — цитирует Ари «Чемпионат».

    «Теперь нужно сделать все, чтобы получить шанс и воспользоваться им. Мне очень нравится атмосфера в команде, чувствую себя хорошо, надеюсь закрепиться в сборной. Все мои родственники и друзья рады, что меня вызвали в сборную. Они знают, что это было моей мечтой, как долго я этого добивался. Я привезу достаточно много футболок в Бразилию со своей фамилией друзьям и родственникам», — добавил нападающий.

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    • «Черчесов сказал, что меня вызвали из-за травмы Дзюбы? Мне очень жаль, что Дзюба получил травму, но я готов к вызову в сборную в любой момент, даже если я не выйду в стартовом составе», — также отметил Ари.

    Напомним, натурализованный форвард получил дебютный вызов в сборную России. 0

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