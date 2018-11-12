«Реал» потерял Начо и Каземиро из-за травм

столкнулся с кадровыми проблемами по итогам матча св 12-м туре испанской Примеры (2:0).

Начо Marca 1000 Фрибет для всех Забрать!

Как сообщает Marca, полузащитник Каземиро пропустит три недели из-за растяжения связок голеностопа правой ноги. Бразилец был заменен на 18-й минуте.

Также травму получил защитник Начо Фернандес, который тоже не сумел доиграть матч. Врачи выявили у испанца смещение внутренней коллатеральной связки правого колена. Начо пропустит порядка двух месяцев.

«Реал» после победы над «Сельтой» поднялся на шестое место в турнирной таблице Примеры и теперь лишь на три очка отстает от четвертой строчки. 0