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    Павлюченко: Вызов Ари — дикая ситуация, матчи с его участием я смотреть не буду

    Сборная России Футбол России
    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко критически высказался о вызове в команду нападающего «Краснодара» Ари.

    Роман Павлюченко
    Роман Павлюченко
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    «Ну у нас же нет своих российских футболистов. Для меня Ари раздражитель, сами знаете почему. Я просто не буду смотреть матчи сборной России с участием Ари. Для меня этот футболист вызывает особенные чувства после драки в финале Кубка России.

    У нас получается, что половина игроков из Бразилии, половина из России, что это за сборная такая? Лучше вызывать своих российских футболистов, пускай мы не будем добиваться каких-то сверхрезультатов, но у нас что, некого вызвать в сборную? У нас есть нападающие, которые могут заменить того же Дзюбу.

    Для меня эта ситуация на самом деле дикая — после того, как он бьет по голове сзади российских футболистов и потом его вызывают в сборную России. Я считаю, что это неправильно, поэтому я с его участием матчи сборной смотреть не буду», — заявил Павлюченко изданию Sport24.

    Напомним, что в августе Павлюченко раскритиковал Ари за его поведение в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак» (0:1). Тогда форвард получил красную карточку за симуляцию в штрафной соперника и последовавшее за этим неспортивное поведение — Ари боднул защитника красно-белых Самуэля Жиго. 0

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