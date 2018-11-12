Павлюченко: Вызов Ари — дикая ситуация, матчи с его участием я смотреть не буду

Бывший форвард сборной Россиикритически высказался о вызове в команду нападающего «Краснодара»

«Ну у нас же нет своих российских футболистов. Для меня Ари раздражитель, сами знаете почему. Я просто не буду смотреть матчи сборной России с участием Ари. Для меня этот футболист вызывает особенные чувства после драки в финале Кубка России.

У нас получается, что половина игроков из Бразилии, половина из России, что это за сборная такая? Лучше вызывать своих российских футболистов, пускай мы не будем добиваться каких-то сверхрезультатов, но у нас что, некого вызвать в сборную? У нас есть нападающие, которые могут заменить того же Дзюбу.

Для меня эта ситуация на самом деле дикая — после того, как он бьет по голове сзади российских футболистов и потом его вызывают в сборную России. Я считаю, что это неправильно, поэтому я с его участием матчи сборной смотреть не буду», — заявил Павлюченко изданию Sport24.

Напомним, что в августе Павлюченко раскритиковал Ари за его поведение в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак» (0:1). Тогда форвард получил красную карточку за симуляцию в штрафной соперника и последовавшее за этим неспортивное поведение — Ари боднул защитника красно-белых Самуэля Жиго. 0