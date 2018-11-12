Насри близок к трансферу в «Вест Хэм»

Французский полузащитникможет снова продолжить карьеру в Англии.

Самир Насри ESPN 1000 Фрибет для всех Забрать!

По информации London Evening Standard, 31-летний хавбек проходит медосмотр в «Вест Хэме», с которым должен заключить контракт на полгода, начиная с января, когда у него закончится срок 18-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Зарплата Насри в «Вест Хэме» составит 80 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Интерес к Насри также проявлял «Эвертон» и несколько клубов из США.

В АПЛ Насри уже выступал за «Арсенал» и «Манчестер Сити». Его последним клубов был турецкий «Антальяспор». 0