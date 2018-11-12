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    Рыболовлев продаст «Монако», когда клуб выиграет Лигу чемпионов

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    Российский миллиардер, владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев не планирует продавать клуб в ближайшее время.

    Дмитрий Рыболовлев
    Дмитрий Рыболовлев
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    «Если в один день мечта Рыболовлева сбудется и "Монако" выиграет Лигу чемпионов, тогда, возможно, он продаст клуб», — цитирует вице-президента монегасков Вадима Васильева Canal Football Club.

    Напомним, 6 ноября стало известно о помещении под стражу Рыболовлева в связи с судебным расследованием в отношении него по обвинению в коррупции.

    Также в этот день в доме Рыболовлева был проведен обыск. Позже бизнесмен был освобожден из-под стражи, после чего покинул Монако и приехал в Москву. 0

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