Рыболовлев продаст «Монако», когда клуб выиграет Лигу чемпионов

Российский миллиардер, владелецне планирует продавать клуб в ближайшее время.

«Если в один день мечта Рыболовлева сбудется и "Монако" выиграет Лигу чемпионов, тогда, возможно, он продаст клуб», — цитирует вице-президента монегасков Вадима Васильева Canal Football Club.

Напомним, 6 ноября стало известно о помещении под стражу Рыболовлева в связи с судебным расследованием в отношении него по обвинению в коррупции.

Также в этот день в доме Рыболовлева был проведен обыск. Позже бизнесмен был освобожден из-под стражи, после чего покинул Монако и приехал в Москву. 0