Мата сменит «МЮ» на «Арсенал»

Полузащитник, вероятно, покинет клуб по окончании сезона, утверждает talkSport.

По информации источника, игрок не сумел договориться с руководством о продлении контракта, который истекает летом 2019 года.

Отмечается, что 30-летний полузащитник продолжит карьеру в лондонском «Арсенале». Он уже достиг предварительной договоренности с клубом, который тренирует Унаи Эмери, работавший с футболистом в «Валенсии».

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник принял участие в девяти матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. 0