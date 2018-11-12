ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сан-Хосе» — «Калгари»НХЛ. 26 сейвов Варламова, ассисты Овечкина, Дадонова и Киселевича
  • 12:14
    • УЕФА может перенести матчи Лиги чемпионов на выходные
  • 11:47
    • Рыболовлев продаст «Монако», когда клуб выиграет Лигу чемпионов
  • 10:50
    • Хавбек «Баварии» оскорбил и ударил журналиста
  • 08:33
    • «Хьюстон» обыграл «Индиану», «Милуоки» продлил серию поражений «Денвера»
  • 08:14
    • «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» сыграли вничью в первом финальном матче КЛ
    Все новости спорта

    Мата сменит «МЮ» на «Арсенал»

    Трансферы Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, вероятно, покинет клуб по окончании сезона, утверждает talkSport.

    Хуан Мата
    Хуан Мата
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    По информации источника, игрок не сумел договориться с руководством о продлении контракта, который истекает летом 2019 года.

    Отмечается, что 30-летний полузащитник продолжит карьеру в лондонском «Арсенале». Он уже достиг предварительной договоренности с клубом, который тренирует Унаи Эмери, работавший с футболистом в «Валенсии».

    В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник принял участие в девяти матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 30 октября — 5 ноября
  • 05/11/2018 в 23:02
    •
  • Прогноз
  • Прогнозы и ставки на футбол 12 ноября
  • 2.23
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА или «Автомобилист» — кто победит в матче лидеров КХЛ?
  • СКА — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Что предложит Изнер первой ракетке мира?
  • Новак Джокович — Джон Изнер. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Чикаго» Анисимова проиграет «Каролине» Свечникова
  • «Каролина» — «Чикаго». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Атлетико» Футбол Примера. «Барселона» проиграла «Бетису», «Атлетико» одолел «Атлетик», «Реал» победил в ВигоПодробности матчей 11-го тура испанской Примеры 01:000
  • 08:03
    • Федерер проиграл в стартовом матче итогового турнира АТР
  • 00:32
    • Гол Роналду помог «Ювентусу» победить «Милан»
  • 21:28
    • «МанСити» одержал победу в дерби с «МЮ»
    «Спартак» — «Уфа» Футбол Ниже «Спартаку» падать некудаРеакция спортивных СМИ на поражение красно-белых в Уфе 00:120
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продлят ли середняки 2 Бундеслиги беспроигрышные серии?
  • 2.23
    •
  • 12:00
    • UFC отменил бой Махачева с Тринальдо
  • 11:33
    • Три игрока «Реала» травмировались в игре с «Сельтой»
  • 11:17
    • Мата сменит «МЮ» на «Арсенал»
    Манчестерское дерби Футбол АПЛ. «Сити» победил в манчестерском дерби, «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм»Результаты матчей двенадцатого тура чемпионата Англии Вчера в 23:000
  • 20:57
    • ЦСКА в Москве «всухую» обыграл «Зенит»
  • 20:15
    • Дубль Месси не спас «Барселону» от поражения в матче с «Бетисом»
  • 11:04
    • Пике: «Бетис» заслужил победу
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие