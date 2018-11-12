ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сан-Хосе» — «Калгари»НХЛ. 26 сейвов Варламова, ассисты Овечкина, Дадонова и Киселевича
  • 14:55
    • Кононов: Атмосфера вокруг «Спартака» прекрасна
  • 14:39
    • Рианчо не останется в «Спартаке»
  • 14:29
    • Кононов назначен главным тренером «Спартака»
  • 13:57
    • УЕФА может изменить расписание Лиги чемпионов из-за Суперлиги
  • 13:38
    • Дзюба пропустит начало подготовки сборной России из-за травмы
    Все новости спорта

    Габулов объявил о завершении карьеры

    Футбол России Сборная России
    Бывший вратарь «Динамо» и сборной России Владимир Габулов объявил о завершении карьеры.

    Владимир Габулов
    Владимир Габулов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Об этом уже экс-игрок сообщил в Instagram.

    Габулов — уроженец Северной Осетии. Он является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также Кубка УЕФА. В составе сборной России он выиграл бронзу Евро-2008 и дошел до четвертьфинала на домашнем ЧМ-2018.

    Последним клубом в карьере Габулова был бельгийский «Брюгге», в который он перешел из тульского «Арсенала» в начале января этого года. По итогам чемпионата команда завоевала золотые медали первенства. 35-летний вратарь принял участие в 9 матчах, в которых пропустил 17 голов.

    Также Габулов защищал цвета «Алании», ЦСКА, «Кубани», «Амкара» и «Анжи». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Семак наступил на грабли, оставленные Луческу и Манчини
  • 02:07
    •
  • Прогноз
  • «Филадельфия» — «Флорида»
  • 4.14
  • Послезавтра в 03:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА или «Автомобилист» — кто победит в матче лидеров КХЛ?
  • СКА — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Что предложит Изнер первой ракетке мира?
  • Новак Джокович — Джон Изнер. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Чикаго» Анисимова проиграет «Каролине» Свечникова
  • «Каролина» — «Чикаго». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Спартак» — «Уфа» Футбол Ниже «Спартаку» падать некудаРеакция спортивных СМИ на поражение красно-белых в Уфе 00:120
  • 12:24
    • «Северсталь» уволила главного тренера
  • 12:14
    • УЕФА может перенести матчи Лиги чемпионов на выходные
  • 11:47
    • Рыболовлев продаст «Монако», когда клуб выиграет Лигу чемпионов
    Манчестерское дерби Футбол АПЛ. «Сити» победил в манчестерском дерби, «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм»Результаты матчей двенадцатого тура чемпионата Англии Вчера в 23:000
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продлят ли середняки 2 Бундеслиги беспроигрышные серии?
  • 2.23
    •
  • 14:14
    • Вентура хочет покинуть «Кьево» после четырех матчей
  • 12:00
    • UFC отменил бой Махачева с Тринальдо
  • 11:33
    • Три игрока «Реала» травмировались в игре с «Сельтой»
    «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» Футбол Вражда и ненависть в Буэнос-АйресеДерби «Ривер Плейта» и «Бока Хуниорс» — одно из наиболее ожесточенных в мире Вчера в 18:080
  • 10:50
    • Хавбек «Баварии» оскорбил и ударил журналиста
  • 08:33
    • «Хьюстон» обыграл «Индиану», «Милуоки» продлил серию поражений «Денвера»
  • 08:14
    • «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» сыграли вничью в первом финальном матче КЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие