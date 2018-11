«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» сыграли вничью в первом финальном матче КЛ

В первом финальном матче Кубка Либертадореспринимал на своем поле

Встреча принципиальных соперников из Буэнос-Айреса проходила на стадионе «Альберто Армандо» и завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев отличились Рамон Абила и Дарио Бенедетто, у гостей гол забил Лукас Пратто, еще один мяч защитник «Боки Хуниорс» Карлос Искердос отправил в собственные ворота.

Напомним, изначально матч должен был пройти в субботу, однако из- за сильного дождя игру перенесли на воскресенье.

Ответный матч состоится 24 ноября. Начало — в 23:00 по мск.

🎥🏆 Relive the best moments from the 2-2 draw between @BocaJrsOficial and @CARPoficial in the first leg of the #CONMEBOLLibertatores Final 💥pic.twitter.com/KgoN8sGGUZ