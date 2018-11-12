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    Черчесов: Дзюба травмирован, поэтому свой шанс получил Ари

    Сборная России Футбол России Краснодар
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду нападающего «Краснодара» Ари.

    Ари
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    32-летний уроженец Бразилии получил российский паспорт в июле 2018 года.

    «Радости это (травмы) не доставляет. Но футбол без этого не бывает. Что есть, то есть. Исходим из того, кто есть. Жалко Ахметова, первый раз вызвали. Но мы по-рабочему к этому относимся.

    Мы всех игроков проверили, завтра посмотрим динамику. После тура всегда вылезают болячки. Дзюба был сегодня, мы с ним пообщались.

  • Дзюба пропустит начало подготовки сборной России из-за травмы
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    • Что касается вызова Ари, вчера разговаривали по телефону. Вспомнили, что первый, кто его заметил, это я. Заметим, что он сам сделал паспорт.

    На этот сбор не планировали вызывать, не хотели больших изменений. Но Артем получил травму, поэтому свой шанс Ари получил», — передает слова Черчесова Sport24.ru.

    Напомним, что сборная России 15 ноября проведет товарищеский матч с командой Германии, а 20 числа встретится со Швецией в рамках Лиги наций. 0

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