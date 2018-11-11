Семин: В матчах с «Рубином» всегда мало голов и много эмоций

Главный тренер «Локомотива»высказал мнение о матче с(0:0) в 14-м туре российской премьер-лиги.

«Матчи "Локомотива" и "Рубина" всегда очень сложные. Всегда мало голов и много эмоций.

Команды старались, показали неплохой футбол, но в обороне играли лучше, чем в атаке. Мы не использовали свои моменты.

Стоит ли играть в ноябре и декабре? Наверное, стоит. Сейчас другие стадионы, практически везде есть подогрев. Мы перешли на систему осень-весна, и составить календарь по-другому невозможно. Других вариантов я не вижу.

Футболисты всегда недовольны, когда их меняют. Либо своими действиями, либо партнерами, либо соперниками, либо тренером. Это обычный процесс. Смолов провел игру старательно, но форварду нужны голы.

Я не увидел пассивности. "Рубин" имел шансы забить, как и мы. Это хорошая команда, у нее не может не быть шансов. "Рубин" обороняется лучше всех в России», — приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива». 0