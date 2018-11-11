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    Семин: В матчах с «Рубином» всегда мало голов и много эмоций

    Локомотив Рубин РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал мнение о матче с «Рубином» (0:0) в 14-м туре российской премьер-лиги.

    Юрий Семин
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    «Матчи "Локомотива" и "Рубина" всегда очень сложные. Всегда мало голов и много эмоций.

    Команды старались, показали неплохой футбол, но в обороне играли лучше, чем в атаке. Мы не использовали свои моменты.

    Стоит ли играть в ноябре и декабре? Наверное, стоит. Сейчас другие стадионы, практически везде есть подогрев. Мы перешли на систему осень-весна, и составить календарь по-другому невозможно. Других вариантов я не вижу.

    Футболисты всегда недовольны, когда их меняют. Либо своими действиями, либо партнерами, либо соперниками, либо тренером. Это обычный процесс. Смолов провел игру старательно, но форварду нужны голы.

    Я не увидел пассивности. "Рубин" имел шансы забить, как и мы. Это хорошая команда, у нее не может не быть шансов. "Рубин" обороняется лучше всех в России», — приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива». 0

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