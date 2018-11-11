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    «РБ Лейпциг» — «Байер»: онлайн-трансляция начнется в 17:30

    РБ Лейпциг — Байер (11.11.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Бундеслига Футбол Германии Байер Календарь Бундеслиги
    В 17:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч «РБ Лейпциг» — «Байер».

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    Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «Байер» 1:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Байер»).

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