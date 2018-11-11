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    «Райо Вальекано» — «Вильярреал»: онлайн-трансляция начнется в 20:30

    Райо Вальекано — Вильярреал (11.11.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Примера Футбол Испании Райо Вальекано Вильярреал Календарь Примеры
    В 20:30 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Райо Вальекано» — «Вильярреал».

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    Последний матч между собой: «Райо Вальекано» — «Вильярреал» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Райо Вальекано»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Райо Вальекано» — «Вильярреал». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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